ABD'de, yıllık 35 bin dolar isteyen öğretmenler greve gitti
ABD'de öğretmenler yıllık 35 bin dolar ödenmes talebiyle greve gitti.
ABD'nin Minnesota Eyaleti'nde öğretmenler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleğe yeni başlayan eğitimcilere yıllık 35 bin dolar ödenmesi talebiyle grev başlattı.
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30 binden fazla öğretmen ve okul çalışanı greve gitti. Okullarda eğitim durdu, Fotoğrafta, Minneapolis kentinde grev nedeniyle kapalı olan bir okulun koridoru görülüyor.
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(A.A)
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