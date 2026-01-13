A.B.İ. konusu nedir? ABİ oyuncuları kimler? Dizi uyarlama mı, gerçek mi?
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi bu akşam başlıyor. Proje uzun zamandır gündemdeydi ve izleyiciler ilk bölümü heyecanla bekliyor. Yapım hakkında birçok soruya yanıt aranıyor. Bunlar "A.B.İ. konusu nedir", "ABİ oyuncuları kimler", "Dizi uyarlama mı, gerçek mi" şeklinde...
A.B.İ. konusu nedir?
Dramatik bir aileyle yüzleşme hikâyesi anlatan dizide Kenan İmirzalıoğlu yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak. "Aile bazen en büyük sınavdır" sloganıyla tanıtılan dizi, güçlü aile bağları, geçmişle hesaplaşma ve vicdan muhasebesi temalarını bir arada işliyor.
Tanıtımın finalinde ise Doğan'ın babasının söylediği, "Belki de hiç kimse gitmez… sen dönersin." sözleri, Doğan'ın ailesiyle yaşayacağı yüzleşmenin hikâyenin merkezinde olacağının sinyalini veriyor. Geçmişten kaçarken bambaşka bir hayat kuran Doğan'ın, yıllar sonra geri dönmek zorunda kalacağı aile bağları ve saklı sırlar, dizinin dramatik gücünü ortaya koyuyor.
ABİ oyuncuları kimler?
A.B.İ. Dizisi ouncuları şöyle:
Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz, Tarık Papuççuoğlu ve Tülay Bursa.
A.B.İ. dizisi uyarlama değil. Dizi orjinal bir senaryo.