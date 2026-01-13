A.B.İ. konusu nedir? ABİ oyuncuları kimler? Dizi uyarlama mı, gerçek mi?

A.B.İ. konusu nedir?

Dramatik bir aileyle yüzleşme hikâyesi anlatan dizide Kenan İmirzalıoğlu yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak. "Aile bazen en büyük sınavdır" sloganıyla tanıtılan dizi, güçlü aile bağları, geçmişle hesaplaşma ve vicdan muhasebesi temalarını bir arada işliyor.

Tanıtımın finalinde ise Doğan'ın babasının söylediği, "Belki de hiç kimse gitmez… sen dönersin." sözleri, Doğan'ın ailesiyle yaşayacağı yüzleşmenin hikâyenin merkezinde olacağının sinyalini veriyor. Geçmişten kaçarken bambaşka bir hayat kuran Doğan'ın, yıllar sonra geri dönmek zorunda kalacağı aile bağları ve saklı sırlar, dizinin dramatik gücünü ortaya koyuyor.