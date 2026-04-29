Ağlayan gelinler 5 yıl sonra yeniden açtı: Koparanlara 700 bin TL ceza var

Denizli'nin Bozkurt ilçesi Hayrettin Mahallesi, bugünlerde görsel bir şölene ev sahipliği yapıyor. Halk arasında "hüzün çiçeği" veya "ağlayan gelin" olarak adlandırılan ters laleler çiçek açarak doğayı kırmızıya boyadı. Yaklaşık 150 yıl önce Bulgaristan'dan göç ederek bölgeye yerleşen ailelerin yanlarında getirdiği ters lale soğanları, o günden bu yana mahallenin simgesi oldu. Atalarından kalan bu mirası titizlikle koruyan mahalle sakinleri, çiçeklerin her yıl açmasını dört gözle bekliyor.