Ağrı, kar ve sisle beyaza büründü
Kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı'da sisle kırağı tutan ağaçlar ortaya güzel manzaralar çıkardı.
Kar yağışıyla beyaza bürünen ve sisle kaplanan Ağrı drone ile görüntülendi.
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Bölgede dün etkili olan kar yağışı sonrası Ağrı il merkezi ve çevresindeki yüksek rakımlı dağlar beyaza büründü.
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Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan sis de gün içinde etkisini artırdı.
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Büyük kısmı sis altında kalan şehrin sis ve karla bütünleşen manzarası drone ile görüntülendi.
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