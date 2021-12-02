  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Ağrı, kar ve sisle beyaza büründü

Ağrı, kar ve sisle beyaza büründü

Kar yağışıyla beyaza bürünen Ağrı'da sisle kırağı tutan ağaçlar ortaya güzel manzaralar çıkardı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen ve sisle kaplanan Ağrı drone ile görüntülendi.

1 | 9

Bölgede dün etkili olan kar yağışı sonrası Ağrı il merkezi ve çevresindeki yüksek rakımlı dağlar beyaza büründü.

2 | 9

Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan sis de gün içinde etkisini artırdı.

3 | 9

Büyük kısmı sis altında kalan şehrin sis ve karla bütünleşen manzarası drone ile görüntülendi.

4 | 9