AKUT'tan doğa yürüyüşü uyarısı: Güvenli trekking için 5 altın kural açıklandı
AKUT Arama Kurtarma Derneği, yaz aylarında artan doğa yürüyüşleri öncesinde güvenli trekking için dikkat edilmesi gereken kuralları paylaştı. Rehberde rota planlamasından ekipman seçimine, su tüketiminden acil durumlarda izlenecek adımlara kadar hayati öneriler sıralandı.
AKUT Arama Kurtarma Derneği, yaz mevsimiyle birlikte doğa yürüyüşlerine ilginin arttığını belirterek, hazırlıksız çıkılan rotaların kaybolma ve yaralanma riskini artırdığı uyarısında bulundu.
Dernek tarafından hazırlanan rehberde, yürüyüş öncesinde rota ve hava durumunun ayrıntılı şekilde incelenmesi, gidilecek güzergâhın yakınlarla paylaşılması ve katılımcı listesinin önceden bildirilmesi tavsiye edildi.
Doğru ekipman ve katmanlı giyim önerisi
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, doğa yürüyüşlerinde ayak bileğini koruyan su geçirmez botların, teri dışarı atan teknik kıyafetlerin ve eksiksiz hazırlanmış sırt çantasının hayati önem taşıdığını belirtti.
Çantada yeterli su, yüksek kalorili gıda, kafa lambası, düdük, çakı, yedek kıyafet ve kişisel ilk yardım kitinin mutlaka bulunması gerektiğini vurgulayan Akbel, yeni alınan botların ilk kez doğada kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.
Beş altın kural
AKUT, güvenli doğa yürüyüşü için beş temel kurala dikkat çekti:
* Grup temposunu en yavaş katılımcıya göre belirlemek,
* Doğada çöp bırakmamak,
* Katmanlı giyim prensibini uygulamak,
* Susamayı beklemeden düzenli su tüketmek ve vücudu dinlemek,
* Telefon ve navigasyona tamamen güvenmeyerek harita ile pusula bulundurmak.
Kaybolanlara düdük uyarısı
Dernek, olası kaybolma durumunda paniğe kapılmadan 112'ye bilgi verilmesini, güvenli bir noktada beklenmesini ve uluslararası acil durum işareti olarak dakikada altı kez düdük çalınıp bir dakika beklenerek sinyalin tekrarlanmasını önerdi. Ayrıca su ve yiyeceğin kontrollü tüketilmesi ile vücut ısısının korunmasının kurtarılma sürecinde kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.