AKUT'tan doğa yürüyüşü uyarısı: Güvenli trekking için 5 altın kural açıklandı

Kaybolanlara düdük uyarısı

Dernek, olası kaybolma durumunda paniğe kapılmadan 112'ye bilgi verilmesini, güvenli bir noktada beklenmesini ve uluslararası acil durum işareti olarak dakikada altı kez düdük çalınıp bir dakika beklenerek sinyalin tekrarlanmasını önerdi. Ayrıca su ve yiyeceğin kontrollü tüketilmesi ile vücut ısısının korunmasının kurtarılma sürecinde kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.