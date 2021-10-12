Al Capone'un eşyaları 3 milyon dolara satıldı

Diana Capone, California'da pek çok evin yanmasına yol açan yangınların da satış kararında etkili olduğunu belirtti.

Bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone'un en sevdiği tabancası 850 bin dolara alıcı buldu. Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.