Al Capone'un eşyaları 3 milyon dolara satıldı
Al Capone'a ait eşyalar ABD'de 3 milyon dolara satıldı. Sacramento'da 3 gün süren açık artırmada 174 eşyan yeni sahiplerini buldu.
ABD'li gangster Al Capone'a ait fotoğraflar, silahlar, mücevherler ve mobilyalar açık artırmada satıldı.
Diana Capone, California'da pek çok evin yanmasına yol açan yangınların da satış kararında etkili olduğunu belirtti.
Diana Capone, Al Capone'un ailesiyle birlekte bir fotoğrafını da açık artırmada sattı.
Bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone'un en sevdiği tabancası 850 bin dolara alıcı buldu. Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.