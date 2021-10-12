  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. Al Capone'un eşyaları 3 milyon dolara satıldı

Al Capone'un eşyaları 3 milyon dolara satıldı

Al Capone'a ait eşyalar ABD'de 3 milyon dolara satıldı. Sacramento'da 3 gün süren açık artırmada 174 eşyan yeni sahiplerini buldu.

ABD'li gangster Al Capone'a ait fotoğraflar, silahlar, mücevherler ve mobilyalar açık artırmada satıldı.

1 | 11

Diana Capone, California'da pek çok evin yanmasına yol açan yangınların da satış kararında etkili olduğunu belirtti.

2 | 11

Diana Capone, Al Capone'un ailesiyle birlekte bir fotoğrafını da açık artırmada sattı. 

3 | 11

Bin kişinin katılımıyla düzenlenen müzayedede Capone'un en sevdiği tabancası 850 bin dolara alıcı buldu. Chicago Tribune gazetesine göre bu tabanca, 20. yüzyılda yapılmış bir silaha ödenen en yüksek paraya satıldı.

4 | 11