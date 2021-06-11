Ali Kuşçu Camisi'ne “LEED Altın” sertifikası İstanbul Havalimanı güneyindeki Havalimanı Şehri içerisinde yer alan Ali Kuşçu Cami-i Şerifi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından dünyanın ilk LEED Altın v4 sertifikalı camisi olarak tescillendi.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden İGA, Amerikan Yeşil Bina Konseyi’ne yaptığı başvuru sonucunda Airport City’nin ilk yapısı olan Ali Kuşçu Camisi, Amerikan Yeşil Bina Konseyi’nin 'LEED v4 Bina Tasarımı ve İnşaatı' kategorisinde verdiği 'LEED Altın v4' sertifikasını aldı. 1 | 7

Tüm değerlendirmeleri geçti Tasarımdan inşaatın tamamlanmasına kadar devam eden LEED Sertifikasyon sistemi, binaları sürdürülebilir arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekân yaşam kalitesi, tasarımda inovasyon, yerel önem sırası gibi çeşitli konu başlıklarında değerlendiriyor. Ön koşulları sağlayan yapılar, aldıkları puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde tescilleniyor. 2 | 7

Ali Kuşçu Cami-i Şerifi arazisinde, yeşillendirilen alanların oranı yüzde 30’un üzerinde olacak şekilde tasarlandı. Yapılaşmanın altyapıya ve özelikle yağmur suyu şebekesine getireceği yükün en aza indirgenmesi için sert zeminlerin oranı düşük tutulurken, ısı adası etkisini azaltmak için çatı ve sert zeminlerde açık renkli kaplama malzemeleri tercih edildi. 3 | 7