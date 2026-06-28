Antalya denizinde korku dolu anlar! Dalış sırasında köpek balığıyla karşılaştı

"Güzel ve unutulmaz bir anı oldu"

Yaklaşık 20 metre derinlikte ilk kez karşılaştığı köpek balığının sakin şekilde üzerinden geçtiğini anlatan Öncel, şunları söyledi:

"Sakin kalmak bu işte çok önemli. Önce üzerimden geçti, izledim. Kameramın açık olmadığını fark ettim. Daha sonra su yüzeyine çıktım ve kıyıya doğru yöneldim. Benden uzaklaşsın diye hareket ettim ancak o da merak ettiği için bir süre peşimden geldi. Bir süre suyun altında dolaştıktan sonra kendi yoluna gitti, ben de dalışıma devam ettim. Güzel ve unutulmaz bir anı oldu."