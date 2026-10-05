Antalya tatil yarışında ilk 3’te: Fiyat yüzde 24,6 düştü

5. Santorini — 488 sterlin





Listenin fiyat bakımından en dikkat çekici rotalarından biri Santorini oldu. Yunan adasında yedi gecelik paket tatilin ortalama kişi başı fiyatı 488 sterline geriledi. Bir önceki aya göre düşüş yüzde 35,2’ye ulaştı.

Bu, ilk 10’daki en büyük fiyat düşüşü anlamına geliyor. Santorini aynı zamanda ekim ayında 465 sterlinlik ortalamayla son dakika tatilinde de listedeki en düşük fiyatlardan birini sunuyor.