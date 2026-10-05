Antalya tatil yarışında ilk 3’te: Fiyat yüzde 24,6 düştü
Tatil rotalarında ekim sıralaması değişti. Antalya bölgesi, önümüzdeki altı ay için 440 sterlinlik kişi başı ortalama paket fiyatı ve yüzde 24,6’lık düşüşle en çok ilgi gören tatil noktaları arasında 3’üncü sıraya yükseldi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tatil rotalarında ekim sıralaması değişti. Antalya bölgesi, önümüzdeki altı ay için 440 sterlinlik kişi başı ortalama paket fiyatı ve yüzde 24,6’lık düşüşle en çok ilgi gören tatil noktaları arasında 3’üncü sıraya yükseldi.
Tatilcilerin sonbahar ve kış dönemine yönelik tercihleri değişirken Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya yeni sıralamada ilk üçe girdi.
TravelSupermarket’ın ekim ayı Holiday Hotlist çalışmasında önümüzdeki altı ay için paket tatil fiyatları, arama eğilimleri ve kullanıcı ilgisi karşılaştırıldı. Listenin ilk sırasında Mısır, ikinci sırasında Malta yer alırken Antalya bölgesi üçüncülüğe yükseldi. Antalya’yı öne çıkaran başlıca unsur ise fiyatlardaki sert düşüş oldu. Bölge için yedi gecelik tatilin ortalama kişi başı fiyatı 440 sterline kadar geriledi.
1. Mısır — 602 sterlin
Listenin zirvesine Mısır çıktı. Önümüzdeki altı ay için yedi gecelik paket tatilin ortalama kişi başı fiyatı 602 sterlin olarak hesaplandı.
Mısır’daki fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 16,7 gerilerken arama ilgisindeki artış da ülkeyi listenin ilk sırasına taşıdı. Özellikle sonbahar ve kış aylarında sıcak hava arayan tatilcilerin ilgisi Mısır’ın sıralamadaki yükselişinde etkili oldu.
Ekim ayında yapılacak tatillerin ortalama fiyatı ise 1.258 sterlin seviyesinde bulunuyor.
2. Malta — 439 sterlin
Malta ekim listesinin ikinci sırasında yer aldı. Üstelik ilk 10 destinasyon içerisinde ortalama paket tatil fiyatının en düşük olduğu rota Malta oldu.
Önümüzdeki altı ay için yedi gecelik tatilin ortalama kişi başı fiyatı 439 sterlin olarak hesaplandı. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 9’luk düşüşe işaret ediyor. Malta böylece fiyat bakımından Antalya’yı yalnızca 1 sterlin farkla geçti.
3. Antalya — 440 sterlin
Türkiye’nin listedeki güçlü temsilcisi Antalya oldu. Bölge, 440 sterlinlik kişi başı ortalama fiyatla listenin üçüncü sırasına çıktı. Ancak Antalya’yı asıl dikkat çekici hale getiren fiyat seviyesi değil, bir ayda yaşanan yüzde 24,6’lık düşüş oldu.
Bu oran ilk 10 içerisindeki en sert fiyat gerilemelerinden biri. Antalya ayrıca temmuz ayında listenin zirvesinde yer almıştı. Ekim güncellemesinde de ilk üçte kalması, bölgenin yaz sezonu dışındaki güçlü talebinin sürdüğünü gösterdi.
Antalya’da fiyat avantajı büyüdü
Antalya bölgesinde önümüzdeki altı aya yönelik yedi gecelik paket tatilin ortalaması kişi başı 440 sterline gerilerken ekim ayında yapılacak tatiller için ortalama 531 sterlin olarak hesaplandı.
Bölgenin bir diğer avantajı ise her şey dahil konaklama seçeneğinde ortaya çıktı. TravelSupermarket verilerine göre oda-kahvaltı paketinden her şey dahil pakete geçişin ortalama ek maliyeti yalnızca kişi başı 20 sterlin düzeyinde.
Bu tablo Antalya’nın özellikle paket tatil pazarındaki fiyat rekabetini güçlendiriyor.
4. Fuerteventura — 570 sterlin
Kanarya Adaları’nın önemli tatil noktalarından Fuerteventura listenin dördüncü sırasında.
Önümüzdeki altı ay için ortalama yedi gecelik paket tatil fiyatı kişi başı 570 sterlin. Fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 5,5 gerilemiş durumda.
Fuerteventura böylece kış güneşi arayan tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Kanarya Adaları destinasyonları arasında en üst sırada yer aldı.
5. Santorini — 488 sterlin
Listenin fiyat bakımından en dikkat çekici rotalarından biri Santorini oldu. Yunan adasında yedi gecelik paket tatilin ortalama kişi başı fiyatı 488 sterline geriledi. Bir önceki aya göre düşüş yüzde 35,2’ye ulaştı.
Bu, ilk 10’daki en büyük fiyat düşüşü anlamına geliyor. Santorini aynı zamanda ekim ayında 465 sterlinlik ortalamayla son dakika tatilinde de listedeki en düşük fiyatlardan birini sunuyor.
6. Mallorca — 625 sterlin
İspanya’nın Balear Adaları’ndaki Mallorca sıralamada altıncı basamakta.
TravelSupermarket’ın 2 Ekim tarihli güncel tablosunda önümüzdeki altı ay için yedi gecelik paket tatilin kişi başı ortalaması 625 sterlin olarak hesaplandı.
Fiyatlarda bir önceki aya göre yüzde 9,9’luk gerileme görülmesine rağmen Mallorca listede aşağı yönlü hareket eden destinasyonlardan biri oldu.
7. Tenerife — 625 sterlin
Kanarya Adaları’nın bir diğer önemli turizm merkezi Tenerife, 625 sterlinlik ortalama paket tatil fiyatıyla yedinci sırada bulunuyor.
Tenerife ilk 10 içerisinde fiyatı gerilemeyen az sayıdaki destinasyondan biri. Ortalama fiyat bir önceki aya göre yüzde 0,5 yükseldi.
Buna rağmen yıl boyunca sıcak iklim sunması ve özellikle kış sezonundaki güçlü talep Tenerife’nin ilk 10 içerisindeki konumunu korumasını sağladı.
8. Lanzarote — 658 sterlin
Lanzarote 658 sterlinlik kişi başı ortalama fiyatla listenin sekizinci sırasında. Bölgede paket tatil fiyatları bir önceki aya göre yüzde 3,4 geriledi. Buna karşılık Lanzarote sıralamada aşağı yönlü hareket eden destinasyonlardan biri oldu.
Kanarya Adaları böylece Fuerteventura, Tenerife ve Lanzarote ile ilk 10 içerisinde üç ayrı destinasyonla yer aldı.
9. Rodos — 557 sterlin
Yunanistan’dan ilk 10’a giren ikinci destinasyon Rodos oldu. Rodos’ta önümüzdeki altı aylık dönem için yedi gecelik paket tatilin kişi başı ortalaması 557 sterlin. Fiyatlar bir ay içerisinde yüzde 11,5 geriledi.
Ekim tatilleri için hesaplanan ortalama ise 531 sterlin. Bu rakam Antalya’nın ekim ortalamasıyla aynı seviyeye denk geliyor.
10. Agadir — 546 sterlin
Listenin son sırasında Fas’ın Agadir kenti yer alıyor. Agadir, ekim güncellemesiyle Holiday Hotlist’in ilk 10’una ilk kez girdi.
Önümüzdeki altı aylık dönem için yedi gecelik paket tatilin ortalama kişi başı fiyatı 546 sterlin.
Fiyat bir önceki aya göre yüzde 2 yükselmesine rağmen aramalardaki sert artış Agadir’i yukarı taşıdı. Bölgeye yönelik aramaların eylülde ağustosa göre yüzde 134 arttığı belirtildi.
İlk 10’da fiyat farkı 219 sterline ulaştı
Listenin en ucuz destinasyonu 439 sterlinle Malta olurken Antalya yalnızca 1 sterlin farkla ikinci en ucuz seçenek konumunda.
En yüksek ortalama ise 658 sterlinle Lanzarote’de görülüyor.
Böylece ilk 10’daki en düşük ve en yüksek ortalama paket fiyat arasında kişi başı 219 sterlinlik fark oluşuyor. Antalya’nın yüzde 24,6’lık aylık düşüşü ise Türkiye’nin fiyat rekabetinde belirgin biçimde öne çıkmasını sağlıyor.