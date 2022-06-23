Antalya'da bulunan şahin yavruları ilgi odağı oldu

Kuşların ilk geldiklerinde insanlardan çok korktuklarını dile getiren vateriner Ogan, "Korktukları için mama veriyorduk ama yemiyorlardı. Daha sonra yavaş yavaş mama yemeğe ve bize güvenmeye başladılar. Şu an genel durumları çok iyi." dedi.

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