Antik Babil kenti

Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri sayılan kent, Asma Bahçeleri’nin yanı sıra Hammurabi Dikilitaşı ve Babil Aslanı ile biliniyor.

Bir zamanlar dünyanın en büyük şehri olan antik kent, Fırat Nehri’nin kenarında medeniyetin ilk yeşerdiği ve Hammurabi tarafından ilk yazılı kanunların uygulandığı kadim Babil İmparatorluğu’nun merkezi konumundaydı.