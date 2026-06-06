Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar final mi yaptı, sezon finali mi oldu?
Arka Sokaklar'ın akıbeti merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan dizinin son bölümü sonrası final yapıp yapmadığı araştırılıyor. Kafalarda soru işareti yer alırken "Arka Sokaklar bitti mi" diye soruluyor.
20 yıldır Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar'ın yeni sezonda ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Geçen hafta dizinin sonlanacağı iddiaları sonrası yayınlanan dizinin sezon finali mi yoksa final mi yaptığı sorgulanıyor.
Arka Sokaklar bitti mi?
Arka Sokaklar'ın dün yayınlanan bölümünde "sezon finali" ibaresi yer aldı. Fakat as kadrosunun şehit olması kafalarda soru işareti bıraktı.
Arka Sokaklar dizisinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada da "Vatan size minnettar. Arka Sokaklar sezon finaliyle KanalD’de sona erdi. Yeni sezonda görüşmek üzere" denildi.
Yeni sezon başlangıç tarihi henüz bilinmezken başrol oyuncularının şehit olması bir ters köşe yapılacağını akıllara getiriyor.