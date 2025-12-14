Asena Keskinci kimdir, evli mi? Keskinci'nin yeni dizisinin adı nedir?

Asena Keskinci kimdir?

Asena Keskinci, genç yaşına rağmen uzun yıllara yayılan oyunculuk geçmişi ile tanınan bir isimdir. 20 Nisan 2001 doğumlu olan Keskinci, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, Güray ve Ayşe Keskinci çiftinin kızıdır.

Ekran yolculuğu henüz çocukluk döneminde başlamıştır. 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle ilk kez seyirci karşısına çıkan Keskinci, doğal oyunculuğu sayesinde kısa sürede ilgi çekmiştir. Onu geniş kitlelere tanıtan çıkış noktası ise Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri olmuştur. Bu rol, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir.

Keskinci evlilik yapmamıştır.