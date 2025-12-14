Asena Keskinci kimdir, evli mi? Keskinci'nin yeni dizisinin adı nedir?
Asena Keskinci son dizisi ile adından bir hayli söz ettirdi. Cesur sahneleri sosyal medyada yayılan Keskinci'nin gündem olması sonrası "Asena Keskinci kimdir, evli mi", "Keskinci'nin yeni dizisinin adı nedir" soruları art arda gelmeye başladı.
Geçen haftalarda Evrim Akın ile ilgili ortaya attığı iddialarla gündeme gelen Asena Keskinci bu sefer de yeni dizisi ile gündeme oturdu. Keskinci'nin dizideki +18 sahneleri bir hayli konuşuldu. Bu gelişmeler sonrası "Asena Keskinci kimdir, evli mi", "Keskinci'nin yeni dizisinin adı nedir" soruları hızlanmaya başladı.
Asena Keskinci yeni dizisinin adı nedir?
24 yaşındaki Oyuncu Reyhan Asena Keskinci'nin son dizisinin adı Jasmine'dir.
Asena Keskinci kimdir?
Asena Keskinci, genç yaşına rağmen uzun yıllara yayılan oyunculuk geçmişi ile tanınan bir isimdir. 20 Nisan 2001 doğumlu olan Keskinci, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır. İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu, Güray ve Ayşe Keskinci çiftinin kızıdır.
Ekran yolculuğu henüz çocukluk döneminde başlamıştır. 2004 yılında Aliye ve Yadigar dizileriyle ilk kez seyirci karşısına çıkan Keskinci, doğal oyunculuğu sayesinde kısa sürede ilgi çekmiştir. Onu geniş kitlelere tanıtan çıkış noktası ise Bez Bebek dizisindeki Yağmur karakteri olmuştur. Bu rol, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir.
Keskinci evlilik yapmamıştır.