Avrupa'da kısa tatil için en iyi 10 şehir: Zirveyi komşumuz kaptı

Calpe dokuzuncu sırada



İspanya’dan Calpe, listede dokuzuncu sıraya yerleşti. Akdeniz kıyısındaki bu kent, sahil dokusu, iklimi ve daha rahat tempolu yapısıyla şehir kaçamağı listesinde farklı bir yerde duruyor. Büyük metropollerden uzak, daha sakin bir kısa tatil arayanlara hitap ediyor.

Calpe’nin öne çıkan yönü, sahil ile küçük şehir hissini birlikte verebilmesi. Deniz, yürüyüş, manzara ve daha hafif tempolu gezi arayanlar için uygun bir zemin sunuyor. Bu açıdan listeye, klasik kültür şehirlerinden farklı bir seçenek eklemiş oluyor.