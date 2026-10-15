Avrupa'da kısa tatil için en iyi 10 şehir: Zirveyi komşumuz kaptı
European Best Destinations’ın 2027 şehir kaçamağı sıralamasında Sofya ilk sıraya yerleşti. Lizbon ve Kopenhag ilk üçü tamamlarken, liste kısa sürede gezilebilen, kültür, yemek ve şehir deneyimini birlikte sunan 10 adresi öne çıkardı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sofya zirvede
2027 listesinde ilk sırayı Bulgaristan’ın başkenti Sofya aldı. Şehir, tarihî dokusu, canlı kent hayatı ve Vitoşa Dağı’na yakınlığıyla öne çıkıyor. Roma kalıntılarından katedrallere, müzelerden kafe kültürüne kadar kısa bir seyahatte çok sayıda deneyimi aynı pakette sunuyor.
Sofya’nın en güçlü yanı, şehir merkezi ile doğa arasında hızlı geçiş imkânı vermesi. Bir yandan tarihî alanlar gezilirken, diğer yandan birkaç saat içinde dağ manzarasına ulaşılabiliyor. Bu denge, kısa tatil arayan gezginler için kenti listenin zirvesine taşıdı.
Lizbon ikinci sırada
Portekiz’in başkenti Lizbon, 2027 şehir kaçamağı listesinde ikinci sırada yer aldı. Şehir; yokuşlu sokakları, tramvayları, okyanus iklimi, müzik kültürü ve güçlü mutfağıyla Avrupa’nın en cazip kısa tatil adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.
Lizbon’un avantajı, hem tarihî hem modern bir kent deneyimi sunması. Alfama ve Baixa gibi mahalleler kısa sürede keşfedilebiliyor. Deniz ürünleri, pastel de nata ve gün batımı manzaraları da şehrin cazibesini artırıyor. Kısa süreli ama yoğun deneyim arayanlar için Lizbon güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor.
Kopenhag ilk üçte
Danimarka’nın başkenti Kopenhag, listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Şehir; düzenli yapısı, bisiklet kültürü, tasarım odaklı yaşam tarzı ve sakin atmosferiyle kısa süreli tatillerde öne çıkıyor. Özellikle yoğun tempodan uzaklaşmak isteyen gezginlere dengeli bir şehir deneyimi sunuyor.
Kopenhag aynı zamanda gastronomi ve kıyı yaşamı açısından da dikkat çekiyor. Liman çevresi, tarihî sokaklar ve çağdaş mimari bir arada görülebiliyor. Yüksek yaşam kalitesini kısa seyahate taşıyan şehir, bu yönüyle Avrupa’nın en güçlü kaçamak rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
Cannes dördüncü sırada
Fransa’nın güneyindeki Cannes, 2027 listesinde dördüncü sıraya yerleşti. Daha çok film festivaliyle bilinen kent, Akdeniz kıyısındaki konumu, sahil şeridi ve şık şehir dokusuyla kısa süreli tatiller için güçlü bir seçenek sunuyor.
Cannes’ın öne çıkan tarafı, kısa sürede hem deniz hem şehir atmosferi yaşatması. Sahil yürüyüşleri, butik mağazalar, restoranlar ve çevredeki Provençal hava kenti ayrıcalıklı kılıyor. Daha rafine ve dinlendirici bir kısa tatil arayanlar için listeye güçlü bir giriş yapmış durumda.
Basel ilk beşte
İsviçre’nin kültür merkezlerinden Basel, listede beşinci sırayı aldı. Kent, müzeleri, düzenli şehir yapısı ve Ren Nehri çevresindeki yaşamıyla öne çıkıyor. Kısa süreli seyahatlerde görülecek yerlerin birbirine yakın olması, Basel’in önemli avantajlarından biri.
Basel’in bir başka gücü de sınır kenti olması. İsviçre, Fransa ve Almanya’nın kesişim noktasında bulunması, şehre farklı bir kimlik kazandırıyor. Sanat, mimari ve sakin şehir temposunu bir arada isteyen gezginler için Basel dikkat çekici bir adres olarak öne çıkıyor.
Bristol listede altıncı
Birleşik Krallık’tan Bristol, 2027 sıralamasında altıncı sırada yer aldı. Şehir, yaratıcı atmosferi, liman bölgesi, sokak sanatı ve bağımsız mekânlarıyla klasik İngiltere rotalarından ayrışıyor. Londra kadar yoğun olmaması, kısa kaçamaklar için önemli bir avantaj sağlıyor.
Bristol özellikle genç ve dinamik şehir deneyimi arayanlar için öne çıkıyor. Kafeleri, kültür etkinlikleri ve alternatif yaşam tarzı, kenti kısa sürede keşfedilebilir ama etkileyici bir rota haline getiriyor. Listeye girmesi, daha özgün Avrupa şehirlerine ilginin arttığını da gösteriyor.
Leuven yedinci sırada
Belçika’nın üniversite kenti Leuven, listede yedinci sıraya yerleşti. Küçük ölçekte ama güçlü karaktere sahip şehir, tarihî meydanları, taş binaları, öğrenci hayatı ve hareketli sosyal yapısıyla dikkat çekiyor. Kısa tatilde yoğun şehir stresi istemeyenler için uygun bir rota sunuyor.
Leuven’in artısı, yürüyerek keşfedilebilecek kadar kompakt olması. Kafeler, bira kültürü, tarihî yapılar ve sakin sokaklar bir arada bulunuyor. Brüksel’e yakınlığı da ulaşım açısından önemli bir avantaj yaratıyor. Böylece birkaç günlük gezi için pratik ve keyifli bir seçenek haline geliyor.
Milano sekizinci sırada
İtalya’nın moda ve iş merkezi Milano, 2027 şehir kaçamağı listesinde sekizinci sırada yer aldı. Şehir, alışveriş, mimari, sanat ve gastronomiyi bir araya getiren yapısıyla kısa tatillerde güçlü bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor.
Milano’nun farkı, klasik İtalya şehirlerinden daha modern bir şehir deneyimi sunması. Duomo çevresi, galeriler, tasarım bölgeleri ve restoranlar kısa sürede etkili bir gezi programı oluşturabiliyor. Hızlı ama dolu dolu bir Avrupa kaçamağı isteyenler için Milano hâlâ güçlü bir tercih.
Calpe dokuzuncu sırada
İspanya’dan Calpe, listede dokuzuncu sıraya yerleşti. Akdeniz kıyısındaki bu kent, sahil dokusu, iklimi ve daha rahat tempolu yapısıyla şehir kaçamağı listesinde farklı bir yerde duruyor. Büyük metropollerden uzak, daha sakin bir kısa tatil arayanlara hitap ediyor.
Calpe’nin öne çıkan yönü, sahil ile küçük şehir hissini birlikte verebilmesi. Deniz, yürüyüş, manzara ve daha hafif tempolu gezi arayanlar için uygun bir zemin sunuyor. Bu açıdan listeye, klasik kültür şehirlerinden farklı bir seçenek eklemiş oluyor.
Verona ilk 10’u tamamladı
İtalya’dan Verona, sıralamanın onuncu sırasında yer aldı. Tarihî merkez, meydanlar, köprüler ve romantik şehir atmosferi, Verona’yı kısa tatiller için güçlü bir kapanış noktası haline getiriyor. Şehir özellikle çiftler ve klasik İtalyan atmosferini arayan gezginler için öne çıkıyor.
Verona’nın önemli avantajı, kompakt yapısı. Şehrin simge alanları kısa sürede gezilebiliyor. Tarih, mimari ve sakin şehir hissinin bir araya gelmesi, Verona’yı birkaç günlük seyahatler için etkili bir rota yapıyor. Bu nedenle ilk 10 içinde kalmayı başardı.
Liste neye göre oluşturuldu?
Sıralama, 11 bin 614 kişinin katıldığı bir oylamaya dayanıyor. Katılımcılar, bağımsız seyahat gazetecileri tarafından seçilen 64 Avrupa destinasyonu arasından oy kullandı. Böylece liste, hem popülerlik hem de kısa tatil deneyimi açısından öne çıkan şehirleri bir araya getirdi.
Genel tablo, kısa süreli seyahatlerde yalnızca büyük başkentlerin değil, daha kompakt ve deneyim odaklı şehirlerin de öne çıktığını gösteriyor. Kültür, yürünebilirlik, yemek, atmosfer ve erişilebilirlik, 2027 şehir kaçamağı tercihlerini belirleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.