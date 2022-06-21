Avrupa'nın tahıl ambarı zor durumda
Ukrayna'da çiftçiler, savaş nedeniyle zor günler yaşıyor.
Savaşın yıkıcı etkilerine rağmen milyonlarca dekar arazide tarım yapmaya devam eden Ukraynalı çiftçiler, emeklerinin boşa gitmesinden endişe ediyor.
Ukrayna’nın verimli topraklarında buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinin hasadına hazırlanan çiftçiler, bir taraftan da ekimini yaptıkları mısırın sulama ve seyrekleme gibi işlemlerine de hız vermiş durumda.
Geçen yıldan depolarda kalan milyonlarca ton tahılın ihracatına yönelik sıkıntılar hala devam ederken bu yılki mahsulün hasadı, çiftçileri kara kara düşündürüyor.
Ülkede yaşanan yakıt sıkıntısı, taşıma maliyetlerini artırdı. Odessa üzerinden deniz yolu kullanılarak yapılan tahıl ihracatı, savaşın başlaması nedeniyle kesintiye uğradı.