Avrupa'nın tahıl ambarı zor durumda

Savaşın yıkıcı etkilerine rağmen milyonlarca dekar arazide tarım yapmaya devam eden Ukraynalı çiftçiler, emeklerinin boşa gitmesinden endişe ediyor.

Ukrayna’nın verimli topraklarında buğday ve arpa gibi tahıl ürünlerinin hasadına hazırlanan çiftçiler, bir taraftan da ekimini yaptıkları mısırın sulama ve seyrekleme gibi işlemlerine de hız vermiş durumda.