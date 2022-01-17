Azize Katerina Manastırı İsmini İskenderiye'de dünyaya gelen Azize Katerina'dan alan manastırda, tarihi bir kilisenin yanı sıra Vatikan'dan sonraki en büyük ikinci el yazma eserler kütüphanesi bulunuyor.

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Sina Dağı bölgesinde bulunan ve 2002'de UNESCO tarafından "Dünya Mirası" olarak kabul edilen yaklaşık 1500 yıllık Azize Katerina Manastırı, her gün yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. 1 | 20

527 ile 565 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen Azize Katerina Manastırı, dünyanın en eski Hristiyan manastırları arasında kabul ediliyor. 2 | 20

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