Baba mirası servete dönüştü: 200 binden 450 bine çıktı
Tokat’ta baba yadigârı akzambak üretimini sürdüren Erdi Can Aydemir, 200 binle başladıkları üretimi 450 bine çıkardı. Kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılan akzambak yağlarının litre fiyatı yaklaşık 5 bin Euro'ya ulaşırken, üretim aile için hem geçim kaynağı hem de değerli bir miras haline geldi.
Tokat’ta yaşayan Erdi Can Aydemir, annesiyle birlikte nesli koruma altında bulunan ve babasından miras kalan akzambaklara büyük bir özenle sahip çıkıyor.
Baba mirası akzambak üretimi sürdürülüyor
Emekliliğinin ardından hobi olarak başladığı akzambak yetiştiriciliğini zamanla önemli bir gelir kapısına dönüştüren merhum Fikret Aydemir’in oluşturduğu üretim, vefatının ardından ailesi tarafından sürdürülüyor. Üretimi devralan oğlu Erdi Can Aydemir, babasından kalan yüz binlerce akzambak soğanını koruyarak üretimi daha da geliştirmeyi amaçlıyor.
200 binden 450 bine çıkan üretim kapasitesi
Yaklaşık 200 bin akzambakla başladıkları süreçte kaliteyi artırmak için geçen yıl üretime ara verdiklerini belirten Aydemir, bu dönemde bakım çalışmalarına yoğunlaştıklarını dile getirdi. Soğanların tek tek topraktan çıkarılıp zeminin ilaçlandığını aktaran Aydemir, bu çalışmalar sonucunda soğan sayısının 450 bine ulaştığını ve ilerleyen dönemde kapasiteyi büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.
Akzambaklar kozmetik ve ilaç sanayisinde değer görüyor
Akzambakların hem görsel hem de ekonomik açıdan önemli bir değere sahip olduğunu vurgulayan Aydemir, "Akzambaklar güzelliği ve saflığı temsil ediyor. Doğada yaklaşık 130 çeşidi bulunan bu bitki, özellikle kozmetik ve ilaç sanayisinde yoğun şekilde kullanılıyor. Elde edilen esans ve yağlar yurt dışında litre başına yaklaşık 5 bin Euro'ya alıcı buluyor" dedi.
Hasat mayıs sonunda başlıyor
Üretimin zahmetli bir süreç olduğunu ancak ciddi kazanç sağladığını ifade eden Aydemir, hasadın mayıs ayının son haftasında başlayacağını ve bitkilerin yaklaşık 1,5 metreye kadar uzadığını belirtti. Aile olarak büyük bir emek verdiklerini söyleyen Aydemir, babasından kalan bu mirası büyüterek sürdürmek istediklerini dile getirdi.
Eşinin vefatından sonra üretimi bırakmadıklarını ifade eden Kadriye Aydemir ise, "Eşim dört yıl önce hayatını kaybetti. Onun bize bıraktığı bu mirasa adeta bir çocuk gibi bakıyoruz" şeklinde konuştu.