Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu

Toplu, 2 bin 200 kasa palamut avladıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Balık hali esnafından Barış Yıldız da 10 gündür fiyatların yükseldiğini dile getirerek, "Palamutlara şu anda çok talep olduğu için fiyatları epey yükseldi. Balığın adeti 60-70 lira oldu." ifadelerini kullandı.