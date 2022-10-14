Bandırma Körfezi'nde palamut bolluğu
Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından palamut bolluğu sürüyor.
Bandırma'da tekne sahibi Akın Toplu, gazetecilere, yüklü miktarda balık yakaladıklarını söyledi.
1 | 7
Toplu, 2 bin 200 kasa palamut avladıklarını, bunun da kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.
2 | 7
Balık hali esnafından Barış Yıldız da 10 gündür fiyatların yükseldiğini dile getirerek, "Palamutlara şu anda çok talep olduğu için fiyatları epey yükseldi. Balığın adeti 60-70 lira oldu." ifadelerini kullandı.
3 | 7
4 | 7