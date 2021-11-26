Beyoğlu'nda kadına şiddet protestosuna gazlı müdahale
İstanbul Beyoğlu'nda bir grup kadın, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Barikatları aşan kadınlara polis müdahale etti.
Beyoğlu Tünel Meydanı'nda toplanan katılımcılar, çeşitli dövizler taşıyarak sloganlar attı. Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen kadınlara polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
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Gruptakilerden bazıları, polisin kurduğu barikatların üzerine çıkarak devirdi.
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Polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba biber gazıyla müdahale etti.
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İşte kadına şiddet eyleminden o anlar...
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