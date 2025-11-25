Her yıl Black Friday dünyada büyük ilgi görüyor. Ülkemizde de "Şahane Cuma" adıyla mağazalar büyük bir indirime gidiyor. Vatandaşlar ihtiyacı olan ürünleri düşük fiyattan almak için bu kampanyayı beklerken "Black Friday ne zaman başlıyor" sorusu hızlanmış durumda...