Black Friday ne zaman başlıyor? Şahane Cuma hangi tarihte?
Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen ve envai çeşit üründe büyük bir indirim kampanyası olan Black Friday'in tarihi son günlerce epey araştırılıyor. Tarihler yaklaştıkça vatandaşlar indirimden yararlanmak adına "Black Friday ne zaman başlıyor" diye soruyor. İşte ülkemizde "Şahane Cuma" olarak bilinen kampanyanın başlangıç tarihi...
Her yıl Black Friday dünyada büyük ilgi görüyor. Ülkemizde de "Şahane Cuma" adıyla mağazalar büyük bir indirime gidiyor. Vatandaşlar ihtiyacı olan ürünleri düşük fiyattan almak için bu kampanyayı beklerken "Black Friday ne zaman başlıyor" sorusu hızlanmış durumda...
Black Friday ne zaman?
Black Friday her yıl Şükran Günü’nü izleyen Cuma günü yapılıyor. Bu yıl bu tarih 28 Kasım 2025 Cuma gününe denk geliyor.
Black Friday nedir?
Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan büyük indirim günü...
Tarihi olarak “Black Friday” adının, mağazaların o gün yoğun satış sayesinde zarardan (kırmızıdan) kara (siyah) geçmesi anlamında kullanıldığı kabul edilir.