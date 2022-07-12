Bozkırın ortasında tekne turu keyfi
Kurban Bayramı tatilinde Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu ziyaretçi akınına uğradı. Yurdun dört bir yanından Kırıkkale'ye gelen vatandaşlar, bozkırın ortasında tekne turu yapmanın keyfini yaşadı.
Kurban Bayramı tatilinde kültür turizmini tercih eden birçok vatandaş İç Anadolu'da bulunan tatil bölgelerini seçti.
Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan, tarih ve doğal güzelliklerinin bir arada olduğu Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu da ziyaretçi akınına uğradı.
Ziyaretçiler, bozkırın ortasındaki Kızılırmak nehri üzerinde bulunan kanyonda tekne turu yapmanın keyfini yaşadı. Tekneyle gezintiye çıkanlar, nesli tükenmekte olan kara leyleklerin yuvasını ve su kaplumbağalarını görme fırsatını buldu.
Bazı ziyaretçiler seyir teraslarında manzaraya karşı hatıra fotoğrafı çekinirken, bazıları da köprü üzerinde olta ile balık tuttu.