Başrollerini Sinem uysal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı çekimleri Mardin'de gerçekleşen Uzak Şehir bu akşam yayınlanmayacak. Reyting rekortmeni dizinin ekrana gelmeyecek olması hayranlarını hayal kırıklığına uğratırken izleyiciler şimdi yoğun şekilde "Bu akşam Uzak Şehir var mı", "Uzak Şehir yeni bölüm neden yok" sorularına cevap arıyor.