Bu akşam Uzak Şehir var mı? Uzak Şehir yeni bölüm neden yok?
Pazartesi günleri ekrana gelen Uzak Şehir bu akşam ekrana gelmeyecek. Seyirciler bu duruma isyan ederken art arda "Bu akşam Uzak Şehir var mı", "Uzak Şehir yeni bölüm neden yok" soruları geliyor.
Başrollerini Sinem uysal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı çekimleri Mardin'de gerçekleşen Uzak Şehir bu akşam yayınlanmayacak. Reyting rekortmeni dizinin ekrana gelmeyecek olması hayranlarını hayal kırıklığına uğratırken izleyiciler şimdi yoğun şekilde "Bu akşam Uzak Şehir var mı", "Uzak Şehir yeni bölüm neden yok" sorularına cevap arıyor.
Uzak Şehir yeni bölüm neden yok?
Uzak Şehir yılbaşı nedeniyle çekimlere ara verirken yeni bölümün 5 Ocak Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.
Bu akşam dizinin yerine "Derinlerdeki Dehşet" adlı yabancı aksiyon filmi ekrana gelecek.