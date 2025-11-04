Bu da apartman mağara! Ulya Şeyhan tam 7 katlı...
Şırnak’ın Gabar Dağı eteklerinde yer alan, halk arasında “7 katlı apartman mağara” olarak bilinen tarihi yerleşim alanı, doğal güzelliği ve gizemli yapısıyla doğaseverlerin ve tarih meraklılarının yeni gözdesi haline geldi.
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü yakınlarındaki Gabar Dağı Kırkağaç mevkiinde bulunan bu benzersiz mağara yerleşimi, dağın sarp kayalıklarına oyulmuş yedi katlı yapısıyla dikkat çekiyor.
Halk arasında “Ulya Şeyhan” olarak da bilinen bu alan, çok katlı yapısı nedeniyle “7 katlı apartman mağara” adını almış durumda. Katlar birbirine bağlı odacıklardan oluşuyor.
Mağaranın içinde yaşam alanlarının yanı sıra, geçmişte ibadet ve eğitim amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bölümler de yer alıyor.
Bölgede yüzlerce benzer mağara yapısı bulunuyor ve bu durum bölge halkı için manevi bir öneme sahip.
Son yıllarda bölgeye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte mağara, doğa yürüyüşçüleri ve fotoğrafçılar için popüler bir durak haline geldi.
Gezgincilerden Devran Mola, “Bu mağara M.Ö. 2500’lü yıllara kadar uzanıyor. Tahrip olsa da hâlâ apartman etkisi veriyor” diyerek hayranlığını dile getirdi.
Dilovan Mete ise “Uzun yıllar Şırnak’ın güzelliklerinden mahrum kaldık. Şimdi bu tarihi yerleri gezmek büyük mutluluk” dedi.
Ziyaretçiler, bölgenin temiz havasında doğa yürüyüşleri yaparak mağaraları keşfediyor, piknik tadında geziler düzenliyor.
Bölgeyi tanıtmak amacıyla kurulan gezi kulüpleri, “apartman mağaraları” rotasını doğaseverlere sunarak Şırnak turizmine yeni bir soluk getiriyor.