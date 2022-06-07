Burdur'da elektrikli Formula 1 aracı test sürüşü yaptı Burdur'da lise öğrencilerinin ürettiği elektrikli Formula 1 aracıyla polis gözetiminde test sürüşü yapıldı.

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Burdur Ticaret ve Sanayi Odasının (BUTSO) desteğiyle 20 Kasım 2021 tarihinde başlatılan proje kapsamında "elektrikli Formula 1 arabası" üretildi. 1 | 7

Motorlu Araçlar Teknolojisi ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarından 6 öğretmen ve 126 öğrencinin çalışmasıyla 30 Mayıs'ta tamamlanan projenin lise bahçesinde tanıtımı yapıldı. 2 | 7

Daha önce denenmeyen bir konseptle üretildiği belirtilen "Formula-E 1" aracıyla tanıtım öncesinde, Burdur-Karamanlı kara yolu, Ali Kemal Erdem Bulvarı güzergahında trafik polisleri gözetiminde test sürüşü yapıldı. 3 | 7