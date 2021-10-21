C vitamini, folik asit, demir kaynağı patetes Mor renkli patetes, içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri nedeniyle büyük ilgi görüyor. Sivas'ta mor renkli tescilli patates hasadına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde, karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin hasat edilmesi için düzenlenen programa katıldı. 1 | 11

Çiftçilerle birlikte tarlada patates söken Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kullanılan tüm mor patates tohumlarının Sivas'tan temin edildiğini söyledi. 2 | 11

Ayhan, şunları kaydetti: "30 dekarda yaklaşık 70 tonun üzerinde mor patates ekiminde Türkiye'nin tohumluğunu karşılamış oluyoruz. Firmamızı tebrik ediyorum. Mor patates son 3 yıldır Sivas'ımızın topraklarıyla buluştu ve dikkat çekici bir ürün olarak da kayıtlara geçmiş oldu. Ürün çeşidi anlamında ve katma değeri yüksek ürün üretiminde örnek endüstriyel bir bitki." 3 | 11