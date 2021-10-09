Çanakkale'de 2 bin yıllık altar bulundu
Çanakkale'de bulunan ve 9'uncu yüzyılda terk edilen antik limana sahip eski Roma kolonisindeki Alexandria Troas'ta, temeli 7 metreden fazla derinliğe sahip 2 bin yıllık altar tespit edildi.
Çanakkale Boğazı'nın çıkışında Dalyan köyü yakınında yer alan ve Roma kolonisi olduktan sonra bir liman kentine dönüşen Alexandria Troas, 1 ila 4'üncü yüzyıllarda giderek büyüyen güçlü bir ekonomiye sahip oldu.
Nüfusu bu dönemde 100 bin civarına ulaşan ancak ekonomisinin zayıflamasıyla küçülmeye başlayan kent, 9'uncu yüzyıl sonunda büyük ölçüde terk edildi.
Antik kentin merkezi konumunda yer alan forum içindeki çoklu yapıda, podyumlu salon ve tapınak, odeon, hamam ile tiyatro gibi yapılar, bugüne kadar ulaşan kalıntılar arasında bulunuyor.
Kazıda görevli arkeologlar, yeni buluntular için teknolojinin imkanlarından da yararlanarak çalışmalarını sürdürüyor.