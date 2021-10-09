Çanakkale'de 2 bin yıllık altar bulundu Çanakkale'de bulunan ve 9'uncu yüzyılda terk edilen antik limana sahip eski Roma kolonisindeki Alexandria Troas'ta, temeli 7 metreden fazla derinliğe sahip 2 bin yıllık altar tespit edildi.

Çanakkale Boğazı'nın çıkışında Dalyan köyü yakınında yer alan ve Roma kolonisi olduktan sonra bir liman kentine dönüşen Alexandria Troas, 1 ila 4'üncü yüzyıllarda giderek büyüyen güçlü bir ekonomiye sahip oldu. 1 | 14

Nüfusu bu dönemde 100 bin civarına ulaşan ancak ekonomisinin zayıflamasıyla küçülmeye başlayan kent, 9'uncu yüzyıl sonunda büyük ölçüde terk edildi. 2 | 14

Antik kentin merkezi konumunda yer alan forum içindeki çoklu yapıda, podyumlu salon ve tapınak, odeon, hamam ile tiyatro gibi yapılar, bugüne kadar ulaşan kalıntılar arasında bulunuyor. 3 | 14