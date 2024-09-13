Cilo Dağı'nda 12 yıl önce keşfetti, kilogramını 3 bin TL'den satıyor Çiftçi Adil Yiğit Cilo Dağı'nda kaya balının hasadına başladı. Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Adil Yiğit, Cilo Dağı eteklerinde 12 yıl önce keşfettiği kaya balının kilogramını 3 bin TL’ye satıyor. Her yıl 2 bin metre yükselikliğe çıkan ve balı ayılardan koruyan Yiğit, ürününü Norveç, İsviçre, Iran ve Irak gibi ülkelere gönderiyor.

Adil Yiğit 12 yıl önce Cilo Dağı eteklerinde gezdiği sırada kayalar arasında çok sayıda arının yuva yaptığını tespit etti. 1 | 11

Alanı ayılardan korumak için gece gündüz nöbet tutarak kaya balının hazır olduğu eylül ayına kadar bekleyen Yiğit, balları tüm tehlikelere rağmen 2 bin rakımlı dağa tırmanarak topladı. 2 | 11

Binlerce arının içinde balı kovalara koyarak özel müşterileri için köye getiren Yiğit, zamanla bunu Norveç, İsviçre, İran ve Irak gibi ülkelere göndermeye başladı. 3 | 11