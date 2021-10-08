Çin'de NFT Sanat Fuarı'na büyük ilgi
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, modern sanattaki yeni akımın bir parçası olan "NFT Kripto Sanatı"nın da sergilendiği "Dijital Sanat Fuarı" açıldı.
Digital Art Fair Asia, dijital NFT sanatının örneklerini sergiliyor. Ziyaretçiler, 3 Ekim 2021'de açılan fuarda birbirinden ilginç dijital NFT örneklerini inceleme fırsatı buldu.
NFT (Non-Fungible Token) nedir?
NFT, blockchain üzerinden bitcoin, ethereum gibi dijital para ile satın alınabilen çizim, müzik, video gibi özgünlük belgesi ile verilen dijital objeleri içeren varlıklara verilen isim olarak biliniyor.
NFT'lerin değeri, bilgisayar networku ile belgelenen özgünlüğün ihlal edilemez olmasından kaynaklanıyor.
Özünde blockchain üzerinde kayıtlı bir bilgisayar dosyası olan NFT bu özgünlük belgesiyle beraber, değiş tokuş edilebilir veya satılabilir hale geliyor.