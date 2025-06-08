Çitlekçi çekilişi ne zaman? Çitlekçi çekişi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Çitlekçi çekilişi ne zaman?

3 Şubat - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çitlekçi mağazalarından veya çevrim içi platformdan 500 TL ve üzeri alışveriş yapanların katılım hakkı kazandığı kampanya, milyonlarca kuponla rekor bir katılıma ulaştı. Çekiliş, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak 13 Haziran 2025 Perşembe günü saat 14.00'te Ankara'daki Çitlekçi Kule Şubesi Otopark Alanı'nda gerçekleştirildi.