Çöpten yan gelir yarattı! Ayda 43 bin TL'den fazla kazanıyor
Avustralya’da yaşayan 34 yaşındaki Kelly Oakey, başkalarının istemediği eski eşyaları yenileyip satarak ayda yaklaşık 1490 Avustralya doları (43 bin 260 TL) gelir elde ettiğini söylüyor. Evini düşük bütçeyle dekore etmeye çalışırken keşfettiği bu yöntem, zamanla hem çevreci hem de kazançlı bir “yan gelir” modeline dönüştü.
Avustralya’da yaşayan Kelly Oakey’in hikâyesi sosyal medyada viral oldu.
Oakey, yıllardır kullanılmayan mobilyaları çöpe gitmekten kurtarıp modern ve şık parçalara dönüştürüyor. Sonrasında bu ürünleri satışa çıkararak gelir elde ediyor.
Kelly Oakey, yaklaşık 12 yıl önce eşiyle birlikte yeni bir eve taşındığında evini uygun maliyetle döşemek istiyordu.
İnternetten ucuza bulduğu ya da kaldırıma bırakılmış mobilyaları alıp yenilemeye başladı. Zamanla bu işin ona hem keyif verdiğini hem de ciddi bir gelir kapısı olduğunu fark etti.
Oakey, eski ve “modası geçmiş” görünen mobilyaları modern tasarımlı dikkat çekici ürünlere dönüştürmenin kendisini motive ettiğini söylüyor.
Oakey’in en çok sevdiği yönlerden biri, hem geri dönüşüme katkı sağlaması hem de atık miktarını azaltması.
Yenilediği mobilyaları önce arkadaş ve ailesi için yapmaya başladığını, ardından bunun bir iş modeline dönüştüğünü belirtiyor.
Kelly’ye göre bu çalışma, yalnızca kazanç değil “dönüştürmenin verdiği tatmin” anlamına da geliyor.
Kelly Oakey, özellikle kaldırım kenarına bırakılmış mobilyaları alıp yenilemesinden aylık 1490 Avustralya doları (43 bin 260 TL) kadar kazanç elde edebildiğini aktarıyor.
Gold Coast bölgesinde yaşayan Oakey, bazen eşyaları tamamen ücretsiz bulduğunu, aile ve arkadaşlarının da kullanmadıkları mobilyaları ona verdiğini anlatıyor.
Oakey, mobilya bulmak için en iyi yerleri şöyle sıralıyor:
"Facebook Marketplace, geri dönüşüm merkezleri, aile/arkadaş çevresi ve kaldırım toplama noktaları."
Bir mobilya için genellikle en fazla 80 Avustralya doları (2 bin 320 TL) harcadığını belirten Oakey, bazen daha kaliteli ürünler için biraz fazla ödemeyi “mantıklı yatırım” olarak görüyor.