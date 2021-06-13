COVID-19 aşısı yaptırana hediye otomobil Rusya'da COVID-19'a karşı ilk doz aşı yaptıranlara çekilişle her hafta bir otomobil hediye edilecek.

Moskova'da salgın tedbirleri yeniden devreye girdi. Bu kapsamda 18 yaş üstü vatandaşlar için aşı kampanyası başlatıldı. Aşı kampanyasına katılanları ise sürpriz bir hediye bekliyor. 1 | 13

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "14 Haziran-11 Temmuz'da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Her hafta yaklaşık 1 milyon ruble (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde 5 araba çekilişi yapılacak." açıklaması yaptı. 2 | 13

Kendisinin Mayıs 2020'de aşılandığını anımsatan Sobyanin, iki gün önce yeniden "Sputnik V" aşısı yaptırdığını belirtti. 3 | 13