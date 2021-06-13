COVID-19 aşısı yaptırana hediye otomobil
Rusya'da COVID-19'a karşı ilk doz aşı yaptıranlara çekilişle her hafta bir otomobil hediye edilecek.
Moskova'da salgın tedbirleri yeniden devreye girdi. Bu kapsamda 18 yaş üstü vatandaşlar için aşı kampanyası başlatıldı. Aşı kampanyasına katılanları ise sürpriz bir hediye bekliyor.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, "14 Haziran-11 Temmuz'da ilk doz aşı olanlar araba çekilişine katılacak. Her hafta yaklaşık 1 milyon ruble (yaklaşık 14 bin dolar) değerinde 5 araba çekilişi yapılacak." açıklaması yaptı.
Kendisinin Mayıs 2020'de aşılandığını anımsatan Sobyanin, iki gün önce yeniden "Sputnik V" aşısı yaptırdığını belirtti.
Son 24 saatte 14 bin 723 vaka
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 14 bin 723 artarak 5 milyon 208 bin 687'ye, ölenlerin sayısı 357 artışla 126 bin 430'a çıktı.