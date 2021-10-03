Cumhurbaşkanı market alışverişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın bin markete giderek alışveriş yaptı. EErdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun." dedi. 1 | 15

Vatandaşların kesesine uygun bir market olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var... 2 | 15

...Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik... 3 | 15