Dekanın 'Arınma'sı büyük ilgi gördü
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Bayburt’ta gerçekleştirdiği “Arınma” performansında naylon ve nehir suyunu kullanarak insanın doğayla kurduğu çelişkili ilişkiye dikkat çekti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, Bayburt'ta alışılmışın dışında bir sanat performansına imza attı. Kavukcu, “Arınma” adını verdiği çalışmasında doğada çözünmeyen naylonu ve Çoruh Nehri’nin suyunu kullanarak insanın doğayla kurduğu çelişkili ilişkiyi sembolik bir biçimde ele aldı.
Modern yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline gelen naylonu temsili bir araç olarak kullanan Kavukcu, performansını Bayburt’taki DSİ köprüsünde başlattı.
Kovalarla Çoruh Nehri’nden su çeken sanatçı, nehrin temiz ve arındırıcı suyuyla naylon malzemeyi yıkadı. Ardından bu naylonun üzerine su bazlı boyalarla “Arınma” notunu yazdı.
Daha sonra yazı yazdığı naylonun üzerine uzanan Kavukcu, nehirden aldığı suyla kendisini yıkayarak hem doğaya hem de insana yönelik sembolik bir arınma eylemi gerçekleştirdi.
Etkinliğe ilgi gösteren öğrenciler ve vatandaşlar da performansa dahil oldu. Katılımcılar, kovalarla aldıkları suyu Kavukcu’nun üzerine dökerek sanatçının eylemine destek verdi.
Performansın devamında Kavukcu, üzerine sardığı naylonla köprüden başlayarak Dörtyol mevkiine kadar yürüdü. Çevredeki insanların bakışlarına aldırmadan yürüyüşünü sürdüren sanatçı, insanın doğa karşısındaki yalnızlığını ve duyarsızlıkla örülmüş ilişkisini simgesel biçimde gözler önüne serdi.
Etkinlik sonrası konuşan Kavukcu, performansın insanın hem doğaya hem de birbirine karşı işlediği hatalarla yüzleşme niteliği taşıdığını belirtti.
Sanatçı, “İnsanın insana ya da doğaya yaptığı olumsuzluklar üzerine bir performans sergiledim. Bu çalışmayla hem doğaya hem de kendimize verdiğimiz zararlardan kurtulma, yani arınma düşüncesini anlatmak istedim” dedi.
Çoruh Nehri’nin suyunu özellikle seçtiğini vurgulayan Kavukcu, “Akan su her zaman temizdir. Çoruh’tan yararlanarak bir arınma dili oluşturmaya çalıştım” ifadesini kullandı.
Naylonun doğada çözünmeyen, en zararlı maddelerden biri olduğuna dikkat çeken sanatçı, “Naylon insan eliyle üretilmiş bir tehdit. Su ve naylonu, yani iki zıt unsuru bir araya getirerek arınmanın simgesel dilini oluşturmak istedim” diye konuştu.
Kavukcu’nun “Arınma” performansı, Bayburt’ta sanat ve çevre bilincini buluşturan dikkat çekici bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.