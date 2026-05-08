Delikanlı final mi yapacak, neden final yapıyor?
Show TV'nin pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Delikanlı için final kararı alındığı iddia edildi. Seyirciler bunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Bugün sıkça gelen sorulardan biri de "Delikanlı final mi yapacak" oluyor.
Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş'ın başrolünde olduğu Delikanlı dizisi için flaş bir iddia ortaya atıldı. 6 bölümdür yayında olan dizinin final yapacağı öne sürüldü. Sosyal medyada da yayılan dedikodular sonrası şimdi izleyiciler araştırma içerisinde...
Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı Delikanlı dizisi için final kararı alındı. 32 milyon bütçesiyle son dönemin en yüksek maliyetli yapımlarının başında gelen dizi 7. bölümde ekrana veda edecek" dedi.
Delikanlı en son reyting sonuçlarında kendisine 7. sırada yer buldu.