Dev firmada 'iç gösteren tayt' krizi! Şirketin kurucusu açtı ağzını yumdu gözünü!

Buna ek olarak, aktivist yatırımcı Elliott Investment Management’ın Lululemon’da 1 milyar doların üzerinde bir hisse pozisyonu oluşturduğu ve şirket üzerinde aylardır çalıştığı aktarılıyor. Elliott’un, eski Ralph Lauren üst düzey yöneticisi Jane Nielsen ile birlikte Lululemon’a dair planlar yürüttüğü de dikkat çekiyor.