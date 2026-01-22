Dev firmada 'iç gösteren tayt' krizi! Şirketin kurucusu açtı ağzını yumdu gözünü!
Lululemon’ın yeni “Get Low” taytlarında şeffaflık şikâyetleri patlak verirken, şirketin kurucusu Chip Wilson yaşananları “tam bir operasyonel fiyasko” olarak niteledi ve sorumluluğu yönetim kuruluna yükledi.
Spor giyim devi Lululemon, yeni ürün lansmanında yaşadığı kalite sorunlarıyla bir kez daha gündeme geldi. “Get Low” adlı tayt serisinin çevrim içi satışına, müşterilerden gelen “iç gösteriyor” şikâyetleri sonrası sadece birkaç gün içinde ara verildi.
Lululemon’ın kurucusu Chip Wilson, LinkedIn üzerinden yaptığı sert açıklamada yaşananları şirket adına “yeni bir dip noktası” olarak tanımladı. Wilson, bu tür tekrar eden hataların yönetim kurulunun yaratıcı sektör deneyimi eksikliğinden, ürün geliştirmeye ilgisizliğinden ve kısa vadeli çıkar odaklı yaklaşımından kaynaklandığını savundu.
Wilson’ın çıkışı, markanın itibarını zedeleyen yeni krizin ardından şirket üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Çünkü “Get Low” taytları internetten kaldırılmış olsa da ürünün mağazalarda satılmaya devam ettiği belirtiliyor.
Şirket ise salı günü yaptığı açıklamada e-ticaret satışlarının durdurulma nedenini “ilk misafir geri bildirimlerini daha iyi anlamak ve ürün eğitimiyle desteklemek” olarak duyurdu. Lululemon, çevrim içi satışların kısa süre içinde yeniden başlayacağını öngördüğünü de ekledi.
Öte yandan şirketin, kurucusunun eleştirilerine dair çarşamba günü yapılan yorum talebine hemen yanıt vermediği bildirildi. Bu durum, kamuoyundaki soru işaretlerini artıran bir detay olarak öne çıktı.
Yaşanan olay, satış ivmesini yeniden yakalamaya çalışan Lululemon için bir başka tökezleme olarak değerlendiriliyor. Yaklaşık 18 ay önce de “Breezethrough” adlı seri, kullanıcıların “vücuda oturuşu kötü” yönündeki şikâyetleri sonrası piyasadan çekilmişti.
Bu son kriz, şirketin 2013’te yaşadığı ve efsaneleşmiş siyah yoga pantolonlarını “şeffaflık” endişesiyle geri çağırdığı olayı da hatırlattı. Marka o dönem de ciddi bir itibar sarsıntısı yaşamıştı.
Chip Wilson, Lululemon’ın en büyük hissedarlarından biri olmayı sürdürürken, 1998’de kurduğu şirketle kamuoyu önünde uzun süredir çatışma içinde bulunuyor. Wilson, yönetim kurulunda değişim yapılması gerektiğini savunarak bu mücadeleyi büyütüyor.
Şirket cephesinde ise yönetim krizine işaret eden bir başka gelişme daha var: Lululemon, CEO Calvin McDonald’ın ocak sonu itibarıyla görevinden ayrılacağını duyurdu ve yeni CEO arayışının başladığını açıkladı.
Buna ek olarak, aktivist yatırımcı Elliott Investment Management’ın Lululemon’da 1 milyar doların üzerinde bir hisse pozisyonu oluşturduğu ve şirket üzerinde aylardır çalıştığı aktarılıyor. Elliott’un, eski Ralph Lauren üst düzey yöneticisi Jane Nielsen ile birlikte Lululemon’a dair planlar yürüttüğü de dikkat çekiyor.