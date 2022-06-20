Dev yüzen restoran Güney Çin Denizi’nde battı
Hong Kong’un simgelerinden 'Jumbo Floating Restaurant', Güney Çin Denizi'nde başka bir bölgeye taşındığı sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle battı.
Hong Kong’un simgelerinden Jumbo Floating Restaurant, 18 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde battı.
Restoranın bağlı olduğu Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd. tarafından yapılan açıklamada, restoranın 14 Haziran’da bakım için daha az maliyetli bir bölgeye çekildiği ve 18 Haziran’da Paracel Adaları olarak da bilinen Xisha Adaları’nı geçtiği sırada "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı aktarılarak, restoranın su aldığı ve yan yatarak battığı belirtildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken açıklamada gemiyi kurtarma çabalarının başarısız olduğu ifade edilerek, "Olay yerindeki su derinliği bin metrenin üzerinde olduğu için kurtarma çalışmalarının yapılması son derece zorlaşıyor" denildi.
Açıklamada, restoranın söz konusu çekilme öncesi deniz mühendisleri tarafından detaylı bir şekilde incelendiği belirtildi.