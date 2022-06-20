Dev yüzen restoran Güney Çin Denizi’nde battı

Restoranın bağlı olduğu Aberdeen Restaurant Enterprises Ltd. tarafından yapılan açıklamada, restoranın 14 Haziran’da bakım için daha az maliyetli bir bölgeye çekildiği ve 18 Haziran’da Paracel Adaları olarak da bilinen Xisha Adaları’nı geçtiği sırada "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı aktarılarak, restoranın su aldığı ve yan yatarak battığı belirtildi.







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