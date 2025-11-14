Dizilerden sonra sıra yemeklerde: Samgyetang, Kimçi Jeon, Hobak Jeon...

Jeong, ilk olarak 2018'de düzenlenen bu etkinliğin, bugüne kadar Türkiye'de Kore kültürünü sevenlerin Kore mutfağına olan yoğun ilgi ve taleplerini karşılayarak Kore mutfağını temsil eden uluslararası bir kültür etkinliği olarak yerleştiğini söyledi.