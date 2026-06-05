Doğa harikası ziyaretçilerini ağırlıyor: Nemrut Kalderası yeni turizm sezonuna başladı

Büyük ve küçük gölleri, sıcak ve soğuk su kaynakları ile kamp ve doğa yürüyüşü imkânları sunan bölge, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Yüksekten çekilen görüntülerde bir kez daha gözler önüne serilen Nemrut Kalderası’nın eşsiz güzelliği, bölgenin turizm potansiyelini ortaya koyarken, sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.