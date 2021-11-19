Dört kulaklı Midas sosyal medyanın kralı oldu
Dört kulaklı doğan kedi "Midas"ın adına sahibince sosyal medyada açılan hesap büyük ilgi görüyor.
Midas'ı sahiplenen Canis Döşemeci, dört kulaklı kediyi arkadaşlarının arka bahçesinde gördüğünü söyledi.
Kediyi ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirten Döşemeci, "Ama kucağıma ilk aldığım an ilk görüşte aşk. O bize çok alıştı, biz ona çok alıştık." dedi.
Kediye ismini Frigya kralı Midas'tan esinlenerek verdiğini ifade eden Döşemeci, dört aylık Midas'a bir aydır baktığını ve mahalledeki komşularının kediyi görmek için kendisini ziyaret ettiğini dile getirdi.
Midas için sosyal medyada bir hesap açtığını, takipçilerinin çoğunun yurt dışından olduğunu belirten Döşemeci, bu özel kediyi insanların da görmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.