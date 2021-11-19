Dört kulaklı Midas sosyal medyanın kralı oldu Dört kulaklı doğan kedi "Midas"ın adına sahibince sosyal medyada açılan hesap büyük ilgi görüyor.

Midas'ı sahiplenen Canis Döşemeci, dört kulaklı kediyi arkadaşlarının arka bahçesinde gördüğünü söyledi. 1 | 46

Kediyi ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirten Döşemeci, "Ama kucağıma ilk aldığım an ilk görüşte aşk. O bize çok alıştı, biz ona çok alıştık." dedi. 2 | 46

Kediye ismini Frigya kralı Midas'tan esinlenerek verdiğini ifade eden Döşemeci, dört aylık Midas'a bir aydır baktığını ve mahalledeki komşularının kediyi görmek için kendisini ziyaret ettiğini dile getirdi. 3 | 46