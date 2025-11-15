Dubai’ye gidecekler dikkat! Sakın bunu yapmayın... 5.7 milyon TL cezası var!
Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri Dubai’de turistlerin çokça bilmediği bazı yasaklar ağır para cezaları ve hapisle sonuçlanabiliyor.
2024’te 18,72 milyon turist ağırlayan Dubai, aynı zamanda sıkı yasaklarıyla dikkat çekiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde mütevazı giyim, kamusal alanda sınırlı fiziksel temas ve sarhoş halde dolaşmama gibi bilinen kurallar olsa da daha az bilinen yasaklar da var.
Turistlerin en sık yaptığı hatalardan bazıları ciddi para cezalarıyla sonuçlanabiliyor.
Dubai’de bir kişinin izni olmadan fotoğrafını çekmek hem para cezası hem de hapis nedeni.
Bu durum özellikle sosyal medyada başkalarının görüntülerini paylaşan turistleri ilgilendiriyor.
Ceza miktarı suçun niteliğine göre 150 bin dirhem ila 500 bin dirhem (1.7 milyon TL-5.7 milyon TL) arasında değişebiliyor.
Ayrıca uçakların, askeri tesislerin ve bazı hükümet binalarının fotoğraflanması da tamamen yasak.
Plaj ya da parkta uyumak masum görünse de Dubai’de bu davranış 300 dirhem (3 bin 444 TL) ceza gerektiriyor.
Dubai, çevre temizliği konusunda katı bir politika izliyor. Yere çöp atmanın cezası 500 dirhem (5 bin 740 TL).