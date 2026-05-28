Dubai'ye gidecekler dikkat! Yasalar değişti
Birleşik Arap Emirlikleri’nin en önemli merkezlerinden Dubai’de kamu düzeni ve toplumsal güvenliği hedef alan yeni yasa yürürlüğe girdi. Yetkililer, yeni düzenlemenin şehirdeki güvenlik standartlarını artırmayı amaçladığını belirtirken, ihlaller için uygulanacak ağır para cezaları ve yaptırımlar dikkat çekti.
Dubai yönetimi, şehir genelinde kamu güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni kapsamlı yasayı duyurdu. Arabian Business’ta yer alan habere göre düzenleme; kamu düzeni, bireysel güvenlik, acil durum yönetimi ve toplumsal davranış kurallarını kapsayan geniş bir çerçeve içeriyor.
Yetkililer, özellikle dünyanın en yoğun turist ve yatırım merkezlerinden biri haline gelen Dubai’de güvenlik standartlarının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Yeni yasa kapsamında kamu alanlarında düzeni bozacak davranışlar, güvenliği riske atan faaliyetler ve acil durum kurallarına aykırı hareketler için ağır yaptırımlar uygulanabilecek.
Düzenleme kapsamında belirli ihlaller için yüksek miktarda para cezaları öngörülüyor. Yetkililer, özellikle kamu güvenliğini tehlikeye atan kişi ve işletmelere yönelik yaptırımların sert olacağını ifade etti.
Kurallara uymayan işletmelerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulabileceği, bazı durumlarda ise lisans iptali dahil daha ağır cezaların gündeme gelebileceği kaydedildi.
Ayrıca yeni yasa ile birlikte güvenlik kameraları, acil durum prosedürleri ve risk yönetimi uygulamalarına ilişkin standartların da artırıldığı belirtildi.
Dubai yönetimi, şehrin milyonlarca turist ağırlayan küresel bir ticaret ve finans merkezi olduğuna dikkat çekerek, kamu güvenliğinin ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.
Yeni düzenleme özellikle büyük etkinlikler, alışveriş merkezleri, oteller ve toplu yaşam alanlarında güvenlik uygulamalarını daha görünür hale getirecek.
Yeni yasa yalnızca fiziksel güvenlik önlemleriyle sınırlı kalmadı. Dijital güvenlik, veri koruma ve kriz yönetimi süreçlerinin de düzenleme kapsamında güçlendirildiği ifade edildi.
Yetkililer, siber tehditler ve acil durum senaryolarına karşı daha koordineli bir sistem oluşturulmasının hedeflendiğini açıkladı.
Dubai’nin önümüzdeki dönemde akıllı şehir altyapısı ve güvenlik teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandırması bekleniyor.