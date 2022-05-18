Dünyada Ronaldo, Türkiye'de Nusret

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sosyal medya uygulaması Instagram’da en çok takip edilen hesaplar belli oldu.

Böylelikle ilk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram’ın 504 milyon kişiyle takip edildiği ortaya çıktı. Kişisel hesap olarak kontroller sağlandığında ise en çok takipçisi olan kişi dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo olurken, 440 milyon takipçiyle ikinci sıraya yerleşti.

Ronaldo’dan sonra gelen yüksek takipçili kişiler ise şu şekilde sıralandı: