Dünyada yalnızca 3 noktada görülüyor: Akbaba döngüsü Bolu’da yaşanıyor

İstasyonda akbabaların yanı sıra ak kuyruklu kartal, şah kartal, büyük ve küçük orman kartalları, kızıl şahin, kara çaylak ve çeşitli baykuş türleri de gözlemleniyor. Alan, hem gündüz hem gece yırtıcılarının doğal davranışlarını izlemek için önemli bir gözlem noktası.

Altunay, bölgede yürütülen çalışmanın gönüllülük esasına dayandığını belirterek her gün sabah erken saatlerde akbabalara ve diğer kuşlara besin sağladığını ifade ediyor.