Dünyada yalnızca 3 noktada görülüyor: Akbaba döngüsü Bolu’da yaşanıyor
Bolu’nun Dörtdivan ilçesine bağlı Sorkun köyü, doğada ender rastlanan bir döngüye ev sahipliği yapıyor. Dünyada yalnızca İspanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin Bolu bölgesinde gözlemlenebilen dört akbaba türünün aynı ekosistemde buluştuğu bu özel alan, doğal yaşamın kendi kendini nasıl temizlediğini gözler önüne seriyor.
Kuş Fotoğrafçıları ve Gözlemcileri Derneği (KUFOD) tarafından 2012’de kurulan Akbaba Beslenme ve İzleme İstasyonu, Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 2024’te yeni bir konumda yeniden yapılandırıldı. Kara akbaba, kızıl akbaba, küçük akbaba ve sakallı akbabanın bir arada gözlemlenebildiği istasyon, hem Türkiye’den hem de yurt dışından doğa fotoğrafçıları ve biyologların ilgisini çekiyor.
Leşten geriye hiçbir şey kalmıyor: Doğanın kusursuz temizlik sistemi
Sorkun’da gözlemlenen döngü, doğanın kendi kendini nasıl temizlediğini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Bir leş bırakıldığında süreç şu şekilde ilerliyor:
Kara akbaba ilk olarak leşe iniyor, sert ve iri parçaları tüketiyor.
Ardından kızıl akbaba geliyor; iç organları tamamen temizliyor.
Küçük akbaba, kemik üzerindeki küçük parçaları ve saçılan artıkları ayıklıyor.
Döngüyü sakallı akbaba tamamlıyor; kemikleri yiyor veya kayalıklara götürüp kırarak tüketiyor.
İstasyonda akbabaların yanı sıra ak kuyruklu kartal, şah kartal, büyük ve küçük orman kartalları, kızıl şahin, kara çaylak ve çeşitli baykuş türleri de gözlemleniyor. Alan, hem gündüz hem gece yırtıcılarının doğal davranışlarını izlemek için önemli bir gözlem noktası.
Altunay, bölgede yürütülen çalışmanın gönüllülük esasına dayandığını belirterek her gün sabah erken saatlerde akbabalara ve diğer kuşlara besin sağladığını ifade ediyor.
“Avrupa’da nesilleri tehlike altında, burada korunuyorlar”
Akbaba türlerinin Avrupa ve dünyada nesli tehdit altında. Altunay, tehlikenin temel nedenlerini ise şöyle açıklıyor:
* Yüksek gerilim hatları,
* Tarım ilaçlarıyla zehirlenmiş hayvan kalıntıları,
* Çöplüklerde düzensiz beslenme.
Bu nedenle düzenli besleme ve gözlem faaliyetlerinin türlerin korunmasında hayati rol oynadığını vurguluyor.
Ekosistemde kritik rol: Hastalıkları engelliyor, sera gazı salımını azaltıyor
Akbabaların ekolojik önemine dikkat çeken Altunay, Hindistan’da akbaba popülasyonunun azalmasıyla kuduz vakalarının arttığını hatırlatarak şunları ifade ediyor:
“Mide asitleri çok güçlü olduğu için bakterili besinleri tükettiklerinde dışkılarında mikrop barındırmazlar. Doğadaki leşleri tüketerek sera gazı salımını azaltırlar. Çok değerli canlılar; mutlaka korunmaları gerekiyor.”