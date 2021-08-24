Dünyanın en büyük dönme dolabı 'Dubai'nin gözü' açılıyor
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ticaret merkezi Dubai'de inşa edilen dünyanın en büyük dönme dolabı, aynı anda 1750 kişiye hizmet verecek.
Ekim ayında açılışının yapılması planlanan Ain Dubai (Dubai'nin gözü) adlı dönme dolap, kapsül şeklinde 48 adet kabinden oluşuyor.
Bir turunu 38 dakikada tamamlayan Ain Dubai, ziyaretçilerine 360 derecelik kesintisiz şehir görüntüsü sunacak.
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İşte dev dönme dolabın birbirinden ilginç fotoğrafları...
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