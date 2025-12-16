Dünyanın en iyi 100 yemeği belli oldu... İlk 10'da bir Türk yemeği var
Saygın yemek kültürü portalı TasteAtlas, Dünyanın En İyi 100 Yemeği (100 Best Dishes in the World) listesini güncelledi. TasteAtlas veri tabanındaki 11 bin 781 yemek için yapılan 453 bin 720 geçerli değerlendirmeye göre Dünyanın En İyi 100 Yemeği listesindeki ilk 10'da şu yemekler yer aldı...
10- Pappardelle al cinghiale (İtalya)
Pappardelle, Toskana mutfağının en bilinen makarna çeşitlerinden biridir. Yaban domuzundan yapılan ragù di cinghiale ile bir araya geldiğinde, bölgenin en özel gastronomik deneyimlerinden birini sunar. Klasik ragùdan farklı olarak yaban domuzlu versiyon; domates ve kırmızı şaraptan oluşan zengin bir sos içinde uzun süre, ağır ağır pişirilerek elde edilen yoğun ve güçlü bir aromaya sahiptir.
Yumuşacık etin taze yumurtalı makarnayla buluşması, her lokmada gelenek ve lezzet dolu bir uyum yaratır. Bolca doğranmış taze maydanoz ve üzerine serpiştirilen Parmigiano peyniriyle tamamlanan pappardelle al ragù di cinghiale, özellikle bir kadeh Toskana kırmızı şarabı eşliğinde, kış ayları için ideal, doyurucu ve konforlu bir yemektir.
9- Birria tacos (Meksika)
Quesabirria, geleneksel bir Meksika et yemeği olan birria ile quesadillanın birleşiminden oluşan, oldukça popüler bir Meksika sokak lezzetidir. Yemek, kökenini Tijuana’dan alır ve genellikle birria usulü pişirilmiş etle (çoğunlukla dana eti) doldurulan büyük tortillalardan hazırlanır.
Bu etin üzerine bol miktarda erimiş peynir eklenir. Tortillalar, peynir eriyip dış yüzeyi çıtır hale gelene kadar ocakta pişirilir. Quesabirria, lezzeti daha da artırmak için genellikle yanında bandırmak üzere servis edilen et suyu, yani consomé, ile sunulur.
8- Komplet lepinja (Sırbistan)
Komplet lepinja, geleneksel bir yassı ekmek olan lepinjanın ikiye bölünmesi, üzerine yoğun kıvamlı kaymak sürülmesi ve bir yumurta eklenmesiyle hazırlanan bir lezzettir.
Bu karışım kısa süre fırınlanır ve ardından yerel olarak pretop adı verilen, sıcak et suyundan oluşan bir sosla ıslatılır. “Komplet” kelimesi serbestçe “içinde her şey olan” şeklinde çevrilebilir ve bu yemek özellikle Užice ve Zlatibor bölgeleriyle özdeşleşmiştir. Kökeninin II. Dünya Savaşı’ndan önceye dayandığı düşünülmektedir.
Yemeğin adı, Užice’deki Kod Šuljage fırınının günümüzdeki sahibi Dragan Lazić tarafından resmî olarak tescil ettirilmiştir. Besleyici ve yüksek kalorili olmasına rağmen, komplet lepinja genellikle kahvaltıda tüketilir. Yanında bir bardak yoğurt veya ayranla servis edilmesi tercih edilir. En otantik deneyim için ise elle yenmesi tavsiye edilir.
7- Arroz tapado (Peru)
Arroz tapado, hazırlanması kolay ve ekonomik olan bir Peru yemeğidir. Pirinç, havuç, kıyma, domates salçası, soğan, sarımsak, siyah zeytin ve doğranmış haşlanmış yumurtadan yapılır. Bu yemek katmanlı olarak hazırlanır; genellikle altta ve üstte pirinç bulunur.
Diğer malzemeler ise orta katmana yerleştirilir. Yemek hazırlandıktan sonra üzeri maydanozla süslenir ve isteğe bağlı olarak yanında yeşil salata, muz ya da avokado dilimleriyle servis edilir.
6- Kontosouvli (Yunanistan)
Kontosouvli, büyük parçalar halinde kesilmiş domuz etinin çeşitli otlar ve baharatlardan oluşan bir karışımla marine edilip şişe geçirilerek, gyro ya da souvlakiye benzer şekilde döner ocakta yavaş yavaş pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir yemektir.
Marinatta genellikle sarımsak, kekik, mercanköşk, biberiye, paprika, zeytinyağı, limon suyu ve kırmızı şarap gibi malzemeler bulunur. Marine işleminin ardından etler büyük bir şişe dizilir ve açık ateş üzerinde kızartılır. Bu yöntem, etin dışının aromalı ve çıtır bir kabuk kazanmasını, içinin ise sulu ve yumuşak kalmasını sağlar.
Pişen etler genellikle kalın dilimler halinde servis edilir; yanında pita ekmeği, cacık (tzatziki) ve Yunan salatası (horiatiki) gibi eşlikçiler sunulur. Geleneksel olarak Paskalya döneminde hazırlanan kontosouvli, günümüzde yıl boyunca Yunan tavernalarının menülerinde yer almaktadır.
5- Cağ kebabı (Türkiye)
Cağ kebabı, Türkiye’nin Erzurum kentinden çıkan bir kebap çeşididir.
Yaklaşık 12 saat boyunca soğan, tuz ve karabiberle marine edilen kuzu eti, daha sonra büyük bir yatay şişe geçirilerek odun ateşi üzerinde pişirilir.
İşinin ustası olan kebapçı, uzun bir şiş yardımıyla pişmiş etten yumuşak ve sulu parçalar keserek şişi doldurur.
Cağ kebabı geleneksel olarak ya doğrudan şişten yenir ya da sıcak, taze pişmiş lavaş ekmeğine sarılarak tüketilir.
4- Sate kambing (Endonezya)
Sate kambing, ana malzemesi keçi ya da koyun eti olan geleneksel bir yemek ve bir satay (şiş) çeşididir. Et, iri parçalar ya da küpler halinde kesilir ve tatlı soya sosu (kecap manis), galangal, dövülmüş arpacık soğanı, ananas suyu ve çoğu zaman acı biber içeren bir marine karışımıyla dinlendirilir.
Marine edildikten sonra etler, tavuk satayında kullanılanlara göre daha büyük ve kalın olan şişlere dizilir; çünkü koyun ve keçi etinin dokusu ve yapısı tavuğa kıyasla daha serttir.
Sate kambing için kullanılan şişler genellikle bambudan yapılır. Etler ızgarada pişirilir ve tatlı soya sosu, yer fıstığı sosu ya da arpacık soğanı, kuş gözü biberi ve kecap manisten oluşan acı sos eşliğinde servis edilir.
Bazı insanlar sate kambing’i buharda pişirilmiş pilav veya pirinç kekiyle birlikte tüketir. Bu satay türü özellikle Cava Adası’nda oldukça popülerdir.
3- Tajarin al tartufo bianco d'Alba (İtalya)
Tajarin al tartufo bianco, İtalya'nın yıldızı olan Alba beyaz trüfüyle tatlandırılmış bir makarna yemeğidir. Bu sade ama rafine lezzet; el yapımı tajarin (taglierini veya tagliolini olarak da bilinir) makarnasının tereyağı, karabiber ve taze rendelenmiş beyaz trüf ile aromalandırılmasıyla hazırlanır.
Trüfün kendisi yoğun bir aroma sunduğu için ek malzemeye fazla ihtiyaç duyulmaz; ancak bu zarif yemeği tamamlamak için genellikle üzerine az miktarda Parmigiano peyniri serpilir. Kuru bir kırmızı şarapla eşleştirildiğinde ise Tajarin al tartufo bianco çok daha zengin ve sofistike bir deneyim sunar.
2- Neapolitan pizza (İtalya)
Neapolitan pizza için hamur; un, maya, tuz ve sudan hazırlanır ve uzun fermantasyon gerektirir. Hamur, nem oranına göre unu azar azar eklenerek yoğrulur ve en az 8, idealde 18 saate kadar iki aşamalı mayalanmaya bırakılır. Şekillendirme yalnızca elle yapılır; ortası ince, kenarları hafif kabarık bir disk elde edilir.
Sos için geleneksel olarak San Marzano domatesleri kullanılır, tuzlanıp ezilerek hazırlanır. Pizzanın üzeri domates, kekik, sarımsak ve zeytinyağıyla tamamlanır. Odun fırınında çok yüksek ısıda pişirilir; evde ise taş veya çelik üzerinde, maksimum fırın sıcaklığında küçük boy tercih edilir.
1-Vori-vori (Paraguay)
Vori-vori, Paraguay mutfağının geleneksel çorbalarından biridir ve temelini zengin bir tavuk suyu oluşturur. Genellikle aroması köy tavuğu, soğan, domates, biber ve çeşitli otlarla uzun süre kaynatılarak altın renkli, yoğun bir et suyu elde edili
Çorbanın ayırt edici unsuru olan küçük hamur topları ise mısır unu ile Paraguay peyniri karıştırılarak hazırlanır ve sıcak et suyuyla yumuşak bir hamur haline getirilir.
Misket büyüklüğünde yuvarlanan bu hamurlar kaynayan çorbaya atılır; piştikçe dibe çöker, ardından yüzeye çıkarak suyu hafifçe koyulaştırır. Tuz, karabiber, kekik ve maydanozla tatlandırılan çorba, genellikle taze soğan serpilerek servis edilir.