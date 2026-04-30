Dünyanın en iyi plajları seçildi: Türkiye’den bir bölge listeye girdi

2026’nın en iyi plajları listesinde Filipinler’deki Entalula zirvede yer alırken, Yunanistan’dan Fteri ikinci oldu. Türkiye’den Kaputaş Plajı ise listeye girmeyi başaran tek bölgemiz oldu. İşte 2026'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'deki o plajın yeri...

Dünya genelinde en iyi plajları belirlemek amacıyla toplanan jüri, 2026 yılına damga vuran destinasyonları açıkladı. 

Yapılan değerlendirme sonucunda Filipinler’in Palawan adasında yer alan Entalula Plajı listenin zirvesine yerleşti. Yunanistan’ın Kefalonya adasındaki Fteri Plajı ise ikinci sırada kendine yer buldu. Türkiye’den listeye ise tek bir plajımız girdi. İşte o liste...

1- Entalula Plajı, Filipinler

2- Fteri Plajı, Yunanistan

3- Wharton Plajı, Avustralya

4- Nosy Iranja, Madagaskar

5- East Beach, Vomo Adası, Fij

6- Shoal Bay East, Anguilla

7- Dhigurah, Maldivler

8- Playa Balandra, Meksika

9- Koh Rong, Kamboçya

10- Donald Duck Bay, Tayland

29- Kaputaş Plajı, Türkiye

Türkiye’den Kaputaş Plajı 29’uncu sıradan listeye girdi.

