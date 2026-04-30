Dünyanın en iyi plajları seçildi: Türkiye’den bir bölge listeye girdi
2026’nın en iyi plajları listesinde Filipinler’deki Entalula zirvede yer alırken, Yunanistan’dan Fteri ikinci oldu. Türkiye’den Kaputaş Plajı ise listeye girmeyi başaran tek bölgemiz oldu. İşte 2026'nın en iyi plajları listesinde Türkiye'deki o plajın yeri...
Dünya genelinde en iyi plajları belirlemek amacıyla toplanan jüri, 2026 yılına damga vuran destinasyonları açıkladı.
1- Entalula Plajı, Filipinler
2- Fteri Plajı, Yunanistan
3- Wharton Plajı, Avustralya
4- Nosy Iranja, Madagaskar
5- East Beach, Vomo Adası, Fij
6- Shoal Bay East, Anguilla
7- Dhigurah, Maldivler
8- Playa Balandra, Meksika
9- Koh Rong, Kamboçya
10- Donald Duck Bay, Tayland
29- Kaputaş Plajı, Türkiye
Türkiye’den Kaputaş Plajı 29’uncu sıradan listeye girdi.