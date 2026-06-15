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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece İrtem'in hayatını kaybettiği açıklandı. 35 yaşındaki oyuncunun evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 1

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Ece İrtem'den gelen acı haber sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu. Genç oyuncunun evinde fenalaştığı, olay sırasında annesinin de yanında bulunduğu öğrenildi.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 2

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmasına rağmen İrtem kurtarılamadı. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 3

Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edilirken, kesin sonucun otopsi raporuyla netleşeceği kaydedildi.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 4

1991 doğumlu oyuncu, son dönemde özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin 84. bölümünde hikâyeye dahil olan oyuncu, kısa sürede yapımın en çok konuşulan karakterlerinden biri haline gelmişti.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 5

Oyunculuk kariyerinde daha önce birçok televizyon dizisi ve projede yer alan İrtem, performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştı.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 6

Ortaya çıkan bilgilere göre Ece İrtem'in bir gün önce doğum gününü kutladığı ve kendisine gönderilen kutlama mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 7

Bu gelişme, genç oyuncunun ani vefat haberini daha da sarsıcı hale getirirken, sosyal medyada çok sayıda hayranı ve meslektaşı taziye mesajları paylaşmaya başladı.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 8

Ece İrtem, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını anlatmıştı. 

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 9

Uzun süre iş bulmakta zorlandığını, umudunu kaybetme noktasına geldiğini ve büyük mücadeleler verdiğini söyleyen oyuncu, başarıya ulaşmak için yıllarca emek harcadığını ifade etmişti:

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 10

Geliyorum gidiyorum, olmuyor. Maddi olarak çok zorlandım.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 11

Gücüm bitti. Param bitti.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 12

Umutlarım da bitti. Teyzemlerde kalıyordum.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 13

Pencereden gökyüzüne bakıp ağlardım.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 14

Allah’ım ne olur yardım et, bir fırsat ver derdim.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 15

Parmağımı şıklatınca olmuş gibi zannediliyor ama çok uğraştım.

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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 16
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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 17
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Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması - Resim: 18
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