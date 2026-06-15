Ece İrtem intihar mı etti? Avukatından otopsi açıklaması
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Ece İrtem'in hayatını kaybettiği açıklandı. 35 yaşındaki oyuncunun evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdiği belirtildi.
Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden Ece İrtem'den gelen acı haber sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu. Genç oyuncunun evinde fenalaştığı, olay sırasında annesinin de yanında bulunduğu öğrenildi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmasına rağmen İrtem kurtarılamadı. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edilirken, kesin sonucun otopsi raporuyla netleşeceği kaydedildi.
1991 doğumlu oyuncu, son dönemde özellikle Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle dikkat çekmişti. Dizinin 84. bölümünde hikâyeye dahil olan oyuncu, kısa sürede yapımın en çok konuşulan karakterlerinden biri haline gelmişti.
Oyunculuk kariyerinde daha önce birçok televizyon dizisi ve projede yer alan İrtem, performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştı.
Ortaya çıkan bilgilere göre Ece İrtem'in bir gün önce doğum gününü kutladığı ve kendisine gönderilen kutlama mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı öğrenildi.
Bu gelişme, genç oyuncunun ani vefat haberini daha da sarsıcı hale getirirken, sosyal medyada çok sayıda hayranı ve meslektaşı taziye mesajları paylaşmaya başladı.
Ece İrtem, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında ciddi maddi sıkıntılar yaşadığını anlatmıştı.
Uzun süre iş bulmakta zorlandığını, umudunu kaybetme noktasına geldiğini ve büyük mücadeleler verdiğini söyleyen oyuncu, başarıya ulaşmak için yıllarca emek harcadığını ifade etmişti:
Geliyorum gidiyorum, olmuyor. Maddi olarak çok zorlandım.
Gücüm bitti. Param bitti.
Umutlarım da bitti. Teyzemlerde kalıyordum.
Pencereden gökyüzüne bakıp ağlardım.
Allah’ım ne olur yardım et, bir fırsat ver derdim.
Parmağımı şıklatınca olmuş gibi zannediliyor ama çok uğraştım.