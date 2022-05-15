Edirne'de bedava ciğer, kimini mutlu etti kimini çıldırttı

Ustalar ciğer yetiştirmeye çalışırken, vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen ekmek arası ciğer alabilmek için saatlerce uzun kuyrukta bekledi.

Bazı vatandaşlar güneşten korunmak için başına karton ve gazete kağıdı koyarken, bazıları ise yelpaze ile serinlemeye çalıştı.





