Edirne'de bedava ciğer, kimini mutlu etti kimini çıldırttı
Edirne'de düzenlenen festivalde bedava dağıtılan ekmek arası tava ciğerden alabilmek için sıcak havaya rağmen sıraya giren vatandaşlar izdiham oluşturdu.
“Edirne’ye gel, ciğerimi ye” temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali’nde vatandaşlara ücretsiz tava ciğer dağıtıldı.
Ustalar ciğer yetiştirmeye çalışırken, vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen ekmek arası ciğer alabilmek için saatlerce uzun kuyrukta bekledi.
Bazı vatandaşlar güneşten korunmak için başına karton ve gazete kağıdı koyarken, bazıları ise yelpaze ile serinlemeye çalıştı.
Edirne’nin tarihi tava ciğeri Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlara ücretsiz dağıtılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.