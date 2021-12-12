El Salvador'da Bitcoin isyanı
Dünyada ilk kez Bitcoin'i yasal hale getirip ulusal para birimi olarak kabul eden El Salvadar'da Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye karşı gösteriler başladı.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce kişi, Bitcoin'i ülkede yasal hale getirmesi ve ekonomi alanındaki politikaları nedeniyle Devlet Başkanı Nayib Bukele hükümeti karşıtı protesto gösterisi düzenledi.
El Salvador Bitcoin'i yasal para haline getiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.
El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele Bitcoin yasasını hazırlayıp meclise sundu. parlamentoda yasa onaylandı.
Bukele "Bitcoin Yasası Kongre'den 84 oyun 64'ünü alarak çok büyük bir çoğunlukla geçti. Bu düzenleme ile tarih yazdık" ifadelerini kullanmıştı.