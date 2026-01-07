Google Haberler

Emporio Armani’nin yeni yüzü Kendall Jenner oldu

Emporio Armani, yeni parfüm kampanyası için süper model Kendall Jenner ile anlaştı. Moda evi ve küresel güzellik lisansörü L'Oréal, Jenner’ın markanın yeni küresel parfüm elçisi olarak görev alacağını duyurdu.

Emporio Armani, Kendall Jenner’ı yeni küresel parfüm elçisi olarak atadığını açıkladı.

Jenner, markanın bir sonraki Power of You Eau de Parfum kampanyasında yer alacak.

Açıklama, Emporio Armani ve L’Oréal tarafından salı günü ortak bir duyuruyla yapıldı.

Kendall Jenner, Emporio Armani ailesine katılmanın kendisi için doğal bir karar olduğunu söyledi.

Jenner, markanın insanları olduğu gibi olmaya teşvik etmesini her zaman sevdiğini ifade etti.

Power of You Eau de Parfum’ü “çekici, yoğun ve son derece duyusal” olarak tanımladı.

Jenner’ın Emporio Armani ile ilk kampanyası Şubat 2026’da yayınlanacak.

Model ve girişimci kimliğiyle tanınan Jenner, moda, güzellik ve iş dünyasında aktif rol alıyor.

Geniş kitlelerce ilk kez 2007 yılında yayımlanan Keeping Up with the Kardashians programıyla tanındı.

Jenner, günümüzde The Kardashians programında Hulu ve Disney+ platformlarında izleyiciyle buluşuyor.

Uluslararası üne sahip bir top model olarak kariyeri 2014 Marc Jacobs defilesiyle ivme kazandı.

Bugüne kadar Vogue, Harper’s Bazaar ve Allure gibi dergilerin kapaklarında yer aldı.

Dünyanın önde gelen moda evleri için haute couture, hazır giyim ve iç giyim defilelerinde yürüdü.

Armani ve L’Oréal, Jenner’ı küresel moda sahnesinin en güçlü figürlerinden biri olarak tanımladı.

Ortak açıklamada Jenner’ın disiplinli girişimci yönü ve tutarlı kariyeri vurgulandı.

Jenner, 2023 yılında L’Oréal Paris’in de küresel marka elçisi olmuştu.

Podyum dışında, ödüllü 818 Tequila markasının kurucusu olarak iş dünyasında da öne çıkıyor.

Jenner, sürdürülebilirlik projeleri ve çevresel sorumluluk girişimlerine destek veriyor.

Emporio Armani kampanyasıyla Cate Blanchett ve Sydney Sweeney gibi isimlerin yer aldığı seçkin listeye katıldı.

İş birliği, Emporio Armani’nin güzellik ve parfüm dünyasındaki küresel iddiasını güçlendiren yeni bir adım olarak değerlendiriliyor.

